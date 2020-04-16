Минфин: средств для работы органов здравоохранения в нынешних условиях достаточно

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Ресурсов для обеспечения работы органов здравоохранения в нынешних достаточно сложных эпидемиологических условиях достаточно, заявил министр финансов Максим Ермолович, отвечая на вопросы депутатов 16 апреля в Палате представителей.

 

 

«Министерство финансов обеспечивает своевременное финансирование этих расходов, — сказал он. — С учетом того, как в дальнейшем будет складываться по факту уровень расходов на здравоохранение, будут вноситься уточнения в бюджет. На сегодняшний день такого уточнения бюджету не требуется, потому что сегодня для учреждений здравоохранения доступен весь годовой объем финансирования. И в пределах годового объема финансовых средств, предусмотренных бюджетом 2020 года, мы финансируем эти расходы».

Полномочий по опережающему финансированию этих расходов у Минфина достаточно.

«Мы удовлетворяем все заявки, которые поступают от Министерства здравоохранения. Точно так же организована работа и по местным бюджетам. С точки зрения финансирования никаких проблем не будет возникать с обеспечением надлежащей работы учреждений здравоохранения», — сказал Ермолович, сообщает БелаПАН.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: здравоохранение расходы на медицину Персона: Максим Ермолович

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