Минфин: средств для работы органов здравоохранения в нынешних условиях достаточно

Ресурсов для обеспечения работы органов здравоохранения в нынешних достаточно сложных эпидемиологических условиях достаточно, заявил министр финансов Максим Ермолович, отвечая на вопросы депутатов 16 апреля в Палате представителей.

«Министерство финансов обеспечивает своевременное финансирование этих расходов, — сказал он. — С учетом того, как в дальнейшем будет складываться по факту уровень расходов на здравоохранение, будут вноситься уточнения в бюджет. На сегодняшний день такого уточнения бюджету не требуется, потому что сегодня для учреждений здравоохранения доступен весь годовой объем финансирования. И в пределах годового объема финансовых средств, предусмотренных бюджетом 2020 года, мы финансируем эти расходы».

Полномочий по опережающему финансированию этих расходов у Минфина достаточно.