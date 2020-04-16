Пациентов с легким течением COVID-19 и нетяжелыми пневмониями будут лечить на дому

Такое положение значится в приказе Минздрава от 15 апреля № 433.

На дому медицинскую помощь будут оказывать пациентам с внебольничной пневмонией с нетяжелым течением. Эта пневмония не связана с коронавирусом. Такую помощь в домашних условиях будут получать пациенты до 55 лет, у которых нет сопутствующих заболеваний, пациенты старше 55 лет с клинически незначимой сопутствующей патологией без признаков декомпенсации заболевания.

Однако на дому смогут лечиться только те пациенты, у которых удовлетворительные бытовые условия и за которыми может ухаживать кто-то из родных.

Чтобы решить, что пациент с нетяжелой пневмонией может лечиться дома, врач должен оценить уровень сознания пациента, частоту дыхания и сердечных сокращений, уровень насыщения крови кислородом, объем поражения легких на рентгене, аускультативную картину и перкуторные данные, температуру, интоксикацию, артериальное давление и показатели общего анализа крови. Особое внимание нужно уделить признакам гипоксемии: цианозу носогубного треугольника и крыльев носа, также обратить внимание на увеличенную частоту дыхания, участие в дыхании грудной клетки, характер дыхания.

Если состояние пациента ухудшится: появится лихорадка, одышка, мокрота изменит цвет, слабость будет прогрессировать, появится боль в груди или не будет эффекта от лечения — его доставят в больницу.