Медработники минских больниц могут бесплатно заказать питьевую воду

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Сотрудники больниц смогут заказать необходимое им количество бутылок объемом 0,5 л через Telegram-бот @saintspring_water_bot. Воду доставят к дверям больницы.

Заказать питьевую воду можно с 16 апреля. В заявке просят указать ФИО, номер медицинского учреждения, телефон, необходимое количество бутылок, а также выбрать день доставки: 17, 20 или 21 апреля. Будьте внимательны: заказы принимают не в литрах, а в таре.

Когда доставят последнюю партию заказов и все 10 000 бутылок окажутся у врачей, бот завершит работу.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Святой Источник питьевая вода медработники Город: Минск

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