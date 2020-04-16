Медработники минских больниц могут бесплатно заказать питьевую воду

Сотрудники больниц смогут заказать необходимое им количество бутылок объемом 0,5 л через Telegram-бот @saintspring_water_bot. Воду доставят к дверям больницы.

Заказать питьевую воду можно с 16 апреля. В заявке просят указать ФИО, номер медицинского учреждения, телефон, необходимое количество бутылок, а также выбрать день доставки: 17, 20 или 21 апреля. Будьте внимательны: заказы принимают не в литрах, а в таре.

Когда доставят последнюю партию заказов и все 10 000 бутылок окажутся у врачей, бот завершит работу.