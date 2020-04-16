Как будут работать школы после каникул

Об условиях работы школ после завершения каникул рассказала начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова.

Во время онлайн-конференции на сайте государственного информагентства БелТА 16 апреля она отметила, что все будет зависеть от того, как сложится эпидемиологическая ситуация и какие по этому поводу рекомендации будет давать Минздрав.

«Если получится, что часть учащихся будет сидеть за партой и получать знания в школе, а часть будет переведена на индивидуальный учебный план и для них будет предусмотрено сопровождение педагога, то нагрузка на учителя возрастет», — отметила Каржова.

В такой ситуации Минобразования предусматривает возможность доплат учителям, которые будут задействованы в информационном сопровождении детей на удаленном обучении. Об этом уже есть предварительная договоренность с Министерством финансов.

«О том, какие это будут доплаты и как они будут вводиться, сможем конкретно говорить, когда будет принят соответствующий нормативно-правовой документ. То есть работа в этом направлении ведется», — добавила представитель Минобразования.

Каржова отметила, что вопрос удаленного обучения обсуждается уже давно. «Учителя и учреждения образования к этому готовы и уже работали в этом направлении на протяжении определенного промежутка времени. Поэтому вопросов быть не должно с учетом специфики конкретного учреждения образования, конкретного ребенка, конкретного учителя», — считает она.

На вопрос, пойдут ли дети в школу 20 апреля в традиционном режиме, Каржова ответила: «Минобразования готово к различным вариантам, исходя из сложившейся ситуации, поэтому решение по дальнейшей организации образовательного процесса будет принято в ближайшее время с учетом всех рекомендаций Минздрава».

Сегодня около 40% учеников готовы сесть за парту и продолжить обучение в четвертой четверти, продолжила представитель Минобразования.

«Мы тесно взаимодействуем с учреждениями образования, управлениями образования и мониторим ситуацию. Изучили мнения родителей: сколько сегодня детей готовы прийти в школу и начать образовательный процесс очно, — сказала она. — Для тех, кто придет в школу и сядет за парты, мы готовы начать обычный образовательный процесс. Министерство образования совместно с Национальным институтом образования в помощь учителю откорректировало календарно-тематическое планирование, чтобы завершить учебный год в установленные сроки и провести аттестацию учащихся».

Тех, кто не готов сесть за парту и приступить к занятиям очно, Минобразования предлагает перевести на индивидуальный учебный план.

«Особенность будет заключаться в том, что при переводе на индивидуальный учебный план будет обеспечено сопровождение обучения учителем. Сопровождение будет предполагать доставку учащемуся основного объема изучаемого материала, интерактивное взаимодействие учащихся и учителей, предоставление школьнику возможности самостоятельной работы по освоению изучаемого материала, контроль знаний и навыков учащегося», — пояснила представитель министерства.

Каналы взаимодействия для дистанционного обучения (электронная почта, сайт школы, скайп, вайбер) выбирает учреждение образования в зависимости от специфики, возможностей и технического оснащения. Все рекомендации по обучению с использованием информационных технологий разрабатываются с учетом складывающейся обстановки, добавила она.

Первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова сообщила, что доступ в интернет имеют почти все белорусские учреждения образования.

«Сегодня в Беларуси 99% всех учреждений образования имеют доступ в интернет. К использованию информационно-коммуникационных технологий готовы 85% педагогов помимо учителей информатики», — сказала она.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией весенние каникулы в этом году продлевались дважды. В первый раз учебная четверть должна была начаться 6 апреля, однако решением Минобразования каникулы продлили на неделю. Затем они были продлены еще на неделю — до 18 апреля включительно.

По данным Минздрава, на утро 16 апреля в Беларуси проведено 81,2 тысячи тестов на коронавирус, в тестировании задействовано 24 лаборатории. Количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси достигло 4.204, скончалось 40 человек.

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