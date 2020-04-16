Amnesty International раскритиковала ситуацию с правами человека в Беларуси

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Международная правозащитная организация Amnesty International (штаб-квартира в Лондоне) критически оценила ситуацию с правами человека в Беларуси по итогам 2019 года.

В страновом обзоре, опубликованном на сайте организации, говорится, что Беларусь остается последней страной в Европе и на постсоветском пространстве, где продолжают применять смертную казнь. В 2019 году в Беларуси «вынесли три смертных приговора и казнили по меньшей мере троих человек». Власти страны продолжали игнорировать просьбы Комитета ООН по правам человека о приостановке приведения приговоров в исполнение на то время, пока рассматриваются индивидуальные жалобы приговоренных к смерти.

Свобода выражения мнений в Беларуси в 2019 году «по-прежнему сурово ограничивалась законодательно и на практике». Люди, критиковавшие власти, и инакомыслящие «сталкивались с притеснениями и гонениями со стороны государственных органов, вплоть до административного и уголовного преследования».

Журналистам-фрилансерам, сотрудничавшим с иностранными средствами массовой информации, «продолжали выписывать крупные штрафы». Продолжала действовать блокировка сайта «Хартия’97», доступ к которому на территории страны закрыли в январе 2018 года.

В обзоре говорится, что в прошлом году «в законах и на практике сохранялись жесткие ограничения права на свободу мирных собраний». За попытку осуществить такое право «люди могли быть задержаны милицией (часто с превышением силы), получить крупный штраф или подвергнуться произвольному аресту».

Сохранялись препятствия для регистрации независимых неправительственных организаций — власти произвольно отклоняли такие заявления о регистрации.

Как отмечается в обзоре Amnesty International, появилась «заслуживающая доверия информация о том, что сотни детей и молодых людей отбывали длительные сроки тюремного заключения за незначительные, ненасильственные правонарушения, связанные с наркотиками». Суды над многими из них «проходили с нарушениями принципов справедливого судопроизводства, и 16-летним детям выносились приговоры до 11 лет лишения свободы по статье 328 Уголовного кодекса за незаконный оборот наркотиков в составе преступной «группы», при этом ни один другой член такой «группы» не был установлен».

Ряд уязвимых меньшинств «подвергались дискриминации и были слабо защищены законом», что порождало «атмосферу страха и самоцензуру». Так, например, представители рома «по-прежнему оставались социально маргинализованной группой населения, особенно в том, что касалось трудоустройства и образования».

Не прекращалось притеснение представителей ЛГБТ-сообщества, продолжали звучать «стигматизирующие и дискриминационные высказывания в их адрес со стороны государственных должностных лиц».

Отмечается также, что Беларусь «продолжала нарушать принцип невысылки и практиковать принудительное возвращение иностранцев, в том числе просителей убежища, в страны, где им грозили серьезные нарушения прав человека, в частности пытки и жестокое обращение».

В документе говорится, что экономический рост в 2019 году был медленным. Беларусь «по-прежнему остается сильно зависимой в экономическом отношении от России», при этом между странами сохранялась «напряженность из-за цен на импортируемые энергоносители и сопротивления Беларуси идти по пути дальнейшей интеграции, которая могла бы угрожать ее суверенитету».

Парламентские выборы в ноябре прошли «при низкой явке», был сформирован «полностью лояльный президенту парламент». Независимые местные и международные наблюдатели «широко раскритиковали выборы за невыполнение демократических стандартов во время их проведения». Многие кандидаты в депутаты, считавшиеся нелояльными к режиму, «были дисквалифицированы по сомнительным техническим причинам», а все обвинения в фальсификации результатов голосования «были проигнорированы».
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Тэги: права человека Amnesty International

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