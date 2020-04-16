ОБСЕ приветствует обмен пленными на Донбассе в преддверии православной Пасхи

Специальный представитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Украине Хайди Грау приветствовала обмен пленными на Донбассе, который состоялся 16 апреля.

Фото Офиса президента

«Я приветствую сегодняшнее взаимное освобождение и обмен задержанными, связанными с конфликтом на востоке Украины, в соответствии с принятым 8 апреля решением трехсторонней контрактной группы с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, — говорится в заявлении Грау, разосланном пресс-службой ОБСЕ. — Этот шаг, сделанный в преддверии православной Пасхи, имеет особый символический резонанс. Я очень надеюсь, что это будет способствовать укреплению доверия между сторонами при реализации других положений минских соглашений».

Грау выразила признательность всем членам контактной группы, а также «всем тем, чей вклад сделал возможным сегодняшнее взаимное освобождение и обмен мнениями».

«Приветствуя это достижение, я призываю стороны и далее прилагать все необходимые усилия для мирного урегулирования конфликта на востоке Украины в соответствии с минскими договоренностями», — сказала Грау.

16 апреля состоялся первый в текущем году обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

По информации офиса президента Владимира Зеленского, на подконтрольную Киеву территорию из ОРДЛО вернулись 20 человек. В свою очередь власти Украины освободили 14 человек (четверо отказались возвращаться).