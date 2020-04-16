«Беллегпрому» предписано шить медицинские маски международного стандарта

Требования к характеристикам выпускаемых предприятиями госконцерна «Беллегпром» медицинских масок актуализированы.

Благодаря предписанию Генеральной прокуратуры, «предприятия, входящие в систему концерна «Беллегпром», наладили выпуск масок, обеспечивающих бактериологический барьер согласно международным стандартам для поставки в медицинские учреждения и аптеки».

Как говорится в сообщении надзорного органа, меры по сохранению жизни и здоровья людей принимаются в координации со специалистами министерств здравоохранения, труда и социальной защиты, местными органами власти. Особое внимание уделено снабжению медучреждений и аптечной сети средствами индивидуальной защиты с должными качественными характеристиками и в требуемом объеме.

«В результате мер, принятых совместно с Совмином и Минздравом, маски реализуются с учетом их целевого назначения», — подчеркивается в сообщении.

Генеральная прокуратура также осуществляет надзор за исполнением законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

«По требованию прокуроров произведены дополнительные действия по самоизоляции и принудительному медосвидетельствованию определенной категории лиц, защите социально уязвимых граждан — недееспособных, инвалидов и пожилых, находящихся в домах-интернатах, больницах сестринского ухода, хосписах и др.», — отмечает Генпрокуратура.

Как сообщалось ранее, в Островецком районе (Гродненская область) прокурор санкционировал принудительное освидетельствование на COVID-19 12 человек. Сотрудники Островецкого районного центра гигиены и эпидемиологии установили граждан, которые относились к контактам первого уровня лиц, имеющих коронавирусную инфекцию. Двенадцать из них уклонились от обязательного медицинского освидетельствования.