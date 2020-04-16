Россельхознадзор ввел новые санкции в отношении двух белорусских компаний

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору ввела санкции в отношении двух белорусских компаний, которые были заподозрены в лже-транзите по территории РФ.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе анализа поставок подконтрольной продукции из Беларуси в Армению, Казахстан и Кыргызстан транзитом через Россию «выявлены новые белорусские компании-посредники (ООО «РАСКАЗ», ООО «Инструментстандарт»), которые осуществляют незаконные поставки белорусской продукции на рынок Российской Федерации, используя схему ложного транзита в Республику Казахстан».

Также, отметили в Россельхознадзоре, белорусские власти не подтвердили, что эти компании оформляли ветеринарные сертификаты на подконтрольные товары.

Запрет на транзит вводится с 17 апреля.

На сегодняшний день установлен 81 белорусский посредник и 27 производителей, которые работали по нелегальным схемам поставок продукции на продовольственный рынок РФ.