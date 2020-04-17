Китай прислал в Беларусь гуманитарную помощь

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Более 30 тонн гуманитарного груза из Китая прибыло в Беларусь.

Фото пресс-службы Минздрава

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, борт доставил в нашу страну экспресс-тесты, лекарства, респираторы, маски, очки, специальные костюмы и другие средства индивидуальной защиты.

«Военный экипаж провел в полете суммарно более 19 часов. Общая протяженность маршрута составила более 13,5 тысячи километров. Полет прошел с дозаправкой в Новосибирске», — сообщает Министерство обороны.

Ранее сообщалось, что российская государственная корпорация «Росатом» оказала гуманитарную помощь Беларуси для борьбы с коронавирусом. В Гродненскую область доставлен груз — 50 тыс. масок-респираторов, который будет направлен в больницы региона.

По данным Минздрава, на утро 16 апреля в Беларуси проведено 81,2 тысячи тестов на коронавирус, в тестировании задействовано 24 лаборатории. Количество подтвержденных случаев COVID-19 в Беларуси достигло 4.204, скончалось 40 человек.

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Беларусь-Китай гуманитарная помощь

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