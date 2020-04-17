Лукашенко дал команду начинать учебу в школах

Александр Лукашенко 17 апреля во время рабочей поездки в Гродненскую область заявил о необходимости начинать учебный процесс в школах со следующей недели.

«Надо аккуратно смотреть за людьми и по поводу образования, школ и прочего, надо начинать учиться. Но медленно, спокойно. В деревне нет проблем (ну и надо же понимать, что мы деток кормим, и все на посевной, куда девать детей). И проблем там нет. ОРВИ уже закончились», — цитирует главу государства его пресс-служба.

«Поэтому могут где-то заниматься — пусть занимаются. Если в городе где-то, то неделя должна уйти на медленное втягивание детей к концу недели после Пасхи в образовательный процесс. Надо постепенно начинать учиться. Надо раскручивать этот процесс», — считает белорусский руководитель.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией весенние каникулы в этом году продлевались дважды. В первый раз учебная четверть должна была начаться 6 апреля, однако решением Минобразования каникулы продлили на неделю. Затем они были продлены еще на неделю — до 18 апреля включительно.

На вопрос, пойдут ли дети в школу 20 апреля в традиционном режиме, начальник управления общего среднего образования Минобразования Ирина Каржова в ходе онлайн-конференции 16 апреля ответила: «Минобразования готово к различным вариантам, исходя из сложившейся ситуации, поэтому решение по дальнейшей организации образовательного процесса будет принято в ближайшее время с учетом всех рекомендаций Минздрава».

Тех, кто не готов сесть за парту и приступить к занятиям очно, Минобразования предлагает перевести на индивидуальный учебный план.