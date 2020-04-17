Караник сообщил статистику заразившихся COVID-19 по регионам

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На брифинге 17 апреля министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник сообщил статистику заразившихся COVID-19 по регионам.

«Зарегистрировано 4.779 случаев лабораторного подтверждения коронавирусной инфекции, — сказал он. — Наибольшее количество случаев наблюдается в Минске — это 2.308 случаев. На втором месте идет Витебская область — 1.282 лабораторно подтвержденных случаев, затем следует Минская область — 588 случаев. В остальных регионах случаев существенно меньше — это Могилевская (217), Гомельская (193), Брестская (112) и Гродненская (79)».

Выписано уже 342 пациента, сообщил министр. «К сожалению, на сегодняшний момент у 42 пациентов зарегистрирован летальный исход. Это пациенты, как правило, имеющие выраженную сопутствующую патологию, где коронавирусная инфекция осложнила течение заболевания и явилась тем неблагоприятным фоном, который, к сожалению, привел к развитию летального исхода», — сказал Караник.

«Что касается регионов, которые у многих на слуху и пришли вопросы (это по Осиповичам), ситуация на сегодняшний момент, с нашей точки зрения, стабильно контролируема, — отметил глава Минздрава. — Там зарегистрировано 32 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции, 12 случаев зарегистрировано у медицинских работников. В данном случае завоз как раз произошел у одного из сотрудников медучреждения, который инфицировался во время своей поездки за пределы Осиповичей и в бытовых условиях, но при выходе на работу, к сожалению, произошло инфицирование коллег».

Караник также отметил, что из 32 заболевших в Осиповичах тяжелых пациентов нет.

«Что касается Мядельского района, где 7 апреля был зарегистрирован случай инфицирования в одном из санаториев, на сегодняшний момент очаг, с нашей точки зрения, локализован: 65 подтвержденных случаев, 25 — это жители Мядельского района, остальные — это приезжие. Тяжелых случаев среди данных пациентов нет», — сказал министр.

По состоянию на 17 апреля, зарегистрировано 4779 человек с наличием коронавирусной инфекции. Выздоровели и выписаны — 342 пациента. Умерли 42 человека.

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Персона: Владимир Караник

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