В Германии цены на бензин упали до уровня десятилетней давности
Немецкие автомобилисты пребывают в определенной радости — за бензин они платят на уровне десятилетней давности.
Как отмечает ADAC (Всеобщий немецкий автомобильный клуб), цены на бензин и солярку упали до 1,181 евро за литр E10 и 1,096 евро за литр дизтоплива.
Таким дешевым, как сейчас, дизельное топливо последний раз было в сентябре 2016 года. Чтобы найти более низкие цены на бензин, придется вернуться к началу 2009 года. В то время, однако, цена определялась на классический супер-бензин, а не на E10.
Основной причиной снижения цен является продолжающийся слабый спрос на рынке сырой нефти, отмечает ADAC. С начала года цены на сырую нефть упали примерно на две трети. Помимо более дешевой нефти, на ценах также заметно отобразилось снижение спроса на топливо, вызванное коронавирусным кризисом, пишет