В Германии цены на бензин упали до уровня десятилетней давности

Немецкие автомобилисты пребывают в определенной радости — за бензин они платят на уровне десятилетней давности.

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Как отмечает ADAC (Всеобщий немецкий автомобильный клуб), цены на бензин и солярку упали до 1,181 евро за литр E10 и 1,096 евро за литр дизтоплива.

Таким дешевым, как сейчас, дизельное топливо последний раз было в сентябре 2016 года. Чтобы найти более низкие цены на бензин, придется вернуться к началу 2009 года. В то время, однако, цена определялась на классический супер-бензин, а не на E10.