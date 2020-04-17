В Германии цены на бензин упали до уровня десятилетней давности

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Немецкие автомобилисты пребывают в определенной радости — за бензин они платят на уровне десятилетней давности.

Фото pixabay.com

Как отмечает ADAC (Всеобщий немецкий автомобильный клуб), цены на бензин и солярку упали до 1,181 евро за литр E10 и 1,096 евро за литр дизтоплива.

Таким дешевым, как сейчас, дизельное топливо последний раз было в сентябре 2016 года. Чтобы найти более низкие цены на бензин, придется вернуться к началу 2009 года. В то время, однако, цена определялась на классический супер-бензин, а не на E10.

Основной причиной снижения цен является продолжающийся слабый спрос на рынке сырой нефти, отмечает ADAC. С начала года цены на сырую нефть упали примерно на две трети. Помимо более дешевой нефти, на ценах также заметно отобразилось снижение спроса на топливо, вызванное коронавирусным кризисом, пишет rusverlag.de.
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Тэги: Германия бензин

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