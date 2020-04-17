Лукашенко подписал указ о ежемесячных надбавках врачам до 4 тысяч рублей

Финансово простимулируют тех медиков, которые работают с зараженными коронавирусом.

В организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь пациентам в амбулаторных условиях, и в Республиканском центре организации медицинского реагирования ежемесячная надбавка врачам составит 1000 рублей, медработникам со средним специальным медицинским образованием — 500 рублей, прочим работникам — 300 рублей, сообщает пресс-служба президета.

В инфекционных отделениях, приемных отделениях больничных организаций здравоохранения, санитарно-эпидемиологических организациях здравоохранения, проводящих мероприятия в очагах инфекции, на погранпереходах, санитарно-карантинных пунктах, лабораторные исследования на вирусные инфекции в лабораториях организаций здравоохранения и РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, патологоанатомических отделениях, рентгеновских отделениях (кабинетах), отделениях (кабинетах) рентгеновской компьютерной томографии ежемесячная надбавка врачам составит 1,5 тысячи рублей, медработникам со средним специальным медицинским образованием — 1,3 тысячи рублей, прочим работникам — 900 рублей.

В отделениях анестезиологии и реанимации, интенсивной терапии и реанимации, организациях здравоохранения службы скорой медицинской помощи надбавка врачам каждый месяц будет составлять 3 тысячи рублей, медработникам со средним специальным медицинским образованием — 2 тысячи рублей, прочим работникам — 1000 рублей.

В отделениях анестезиологии и реанимации, лабораториях организаций здравоохранения, задействованных в выполнении исследований на вирусы, работники которых переведены на закрытый трехсменный режим работы, ежемесячная надбавка врачам составит 4 тысячи рублей, медработникам со средним специальным медицинским образованием — 3 тысячи рублей, прочим работникам — 1,5 тысячи рублей.