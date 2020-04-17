Госрегулирование цен на социально значимые товары ввели на 90 дней

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Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 30, где определен перечень социально значимых товаров с регулируемыми ценами, сообщает Национальный правовой интернет-портал.


Что стало с ценами на хайповые продукты после нагоняя Лукашенко

В перечень вошли: рыба свежая (семейство карповых), масло сливочное, мука пшеничная, масло подсолнечное и рапсовое, соль поваренная пищевая, мясо (говядина, свинина, мясо кур и цыплят-бройлеров), изделия колбасные вареные (колбасы вареные, сосиски, сардельки), яйцо куриное свежее, консервы мясные, консервы из рыбы, молоко сухое, молоко коровье пастеризованное, кефир, сметана, творог, вода питьевая (расфасованная в емкости), мыло туалетное твердое, мыло хозяйственное твердое, спички, прокладки женские гигиенические, подгузники, туалетная бумага и др. (всего 26 позиций).

Формирование цен на социально значимые товары производится с учетом конъюнктуры рынка, но не выше установленных ограничений, отмечается в постановлении.

Документ вступает в силу после официального опубликования и действует в течение 90 дней.
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Тэги: регулирование цен

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