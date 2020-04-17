В Бресте задержали противника аккумуляторного завода Дмитрия Бекалюка

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, примерно в 19:15 Бекалюк позвонил супруге и заявил, что его задержали и доставили в Ленинский РОВД. Мобильный телефон Бекалюка недоступен.

Дмитрий Бекалюк. Фото: belsat.eu

«Скорее всего, на Бекалюка составят административный протокол и до суда поместят в изолятор временного содержания. И сделают это для того, чтобы Бекалюк в воскресенье не был на площади Ленина, где встречаются противники аккумуляторного завода», — сказал правозащитник.

Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» возведен на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест». На заводе планируется наладить полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. Активисты выявили ряд нарушений при реализации проекта.

В июне 2019 года Брестский облисполком приостановил строительство завода «до устранения выявленных нарушений», а областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды приостановил разрешение предприятию на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

В этом же месяце Александр Лукашенко во время посещения Брестской крепости заявил, что он «на стороне людей», которые обеспокоены проблемами, связанными с вводом в эксплуатацию аккумуляторного завода.