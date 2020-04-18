Фотофакт. Под Климовичами «БМВ» влетел в автобус с пассажирами

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В дорожно-транспортном происшествии с участием «БМВ» и общественного транспорта случилось накануне утром в Климовичском районе.

По информации Госавтоинспекции региона, авария произошла на шестом километре дороги Р75 Климовичи — Костюковичи — граница РФ. 41-летний водитель «БМВ 525» во время обгона вылетел на встречку и врезался во встречный автобус «МАЗ 152062».

В результате столкновения травмы разной степени тяжести получили два человека — водитель легковушки и 80-летняя пассажирка автобуса, которые госпитализированы.

В автобусе, совершавшим рейс Кричев — Климовичи кроме водителя находились восемь пассажиров.
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Тэги: ДТП Город: Климовичи

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