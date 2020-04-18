В Пинском районе задержан противник аккумуляторного завода, блогер Александр Кабанов

/ Общество
Просмотров: 97

В Пинском районе задержан житель Березы (Брестская область) Александр Кабанов — блогер, который освещает протесты против строительства аккумуляторного завода под Брестом.

Александр Кабанов.

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, сотрудники милиции задержали активиста 18 апреля, около 07:30, в поселке Городище, где тот находился на самоизоляции. Мобильный телефон Кабанов с собой не взял.

Правозащитник напомнил, что в Бресте вечером 17 апреля был задержан один из лидеров инициативной группы противников строительства аккумуляторного завода Дмитрий Бекалюк. О своем задержании мужчина сообщил по телефону супруге. Активист сказал, что его доставили в Ленинский РОВД. Мобильный телефон Бекалюка с тех пор недоступен.

«Нет сомнения, что эти задержания связаны с акцией противников аккумуляторного завода, которая состоялась 12 апреля в Бресте на площади Ленина, — считает  Кисляк. — Скорее всего, Бекалюка и Кабанова будут судить за участие в несанкционированном массовом мероприятии. До суда они будут находиться в изоляторе временного содержания».

Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» возведен на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест». Здесь планируется наладить полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. Активисты выявили ряд нарушений при реализации проекта.

В июне 2019 года Брестский облисполком приостановил строительство завода «до устранения выявленных нарушений», а областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды приостановил разрешение предприятию на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

В июле проект аккумуляторного завода получил отрицательное заключение государственной экологической экспертизы. В Минприроды сообщили, что причиной стало предоставление недостоверных данных.

24 февраля 2020 года проектная документация аккумуляторного завода после корректировки была вновь подана на государственную экологическую экспертизу. 8 апреля было получено положительное заключение экспертизы.

14 апреля на онлайн-пресс-конференции директор ООО «АйПауэр» Дмитрий Бутов сообщил, что аккумуляторный завод планируют ввести в эксплуатацию во втором квартале этого года.


Аккумуляторный завод под Брестом планируют ввести в эксплуатацию во втором квартале

Общественная кампания против аккумуляторного завода началась в регионе в январе 2018 года. За это время активисты подали заявки на проведение в Бресте и Брестском районе 325 митингов, 18 пикетов и 16 демонстраций. Власти санкционировали только одну акцию: 29 апреля 2018 года митинг «Брестчанки против свинца», на который пришло около двух тысяч человек.

Противники завода с 25 февраля 2018 года каждое воскресенье собираются на площади Ленина в Бресте. На последнюю такую встречу 12 апреля пришло более 200 человек.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: АйПауэр аккумуляторный завод Персона: Александр Кабанов Роман Кисляк Дмитрий Бекалюк Город: Брест

Другие материалы на эту тему:

«Документы «АйПауэра» — фикция». Брестчане требуют экспертизы по закону

«Документы «АйПауэра» — фикция». Брестчане требуют экспертизы по закону

Противники аккумуляторного завода: «Мы хотим, чтобы всё было по закону»

Противники аккумуляторного завода: «Мы хотим, чтобы всё было по закону»

Почему брестские активисты отказались от экскурсии на аккумуляторный завод

Почему брестские активисты отказались от экскурсии на аккумуляторный завод

«Кому нужны такие депутаты, которых не интересуют проблемы избирателей?»

«Кому нужны такие депутаты, которых не интересуют проблемы избирателей?»