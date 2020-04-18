В Пинском районе задержан противник аккумуляторного завода, блогер Александр Кабанов

В Пинском районе задержан житель Березы (Брестская область) Александр Кабанов — блогер, который освещает протесты против строительства аккумуляторного завода под Брестом.

Александр Кабанов.

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, сотрудники милиции задержали активиста 18 апреля, около 07:30, в поселке Городище, где тот находился на самоизоляции. Мобильный телефон Кабанов с собой не взял.

Правозащитник напомнил, что в Бресте вечером 17 апреля был задержан один из лидеров инициативной группы противников строительства аккумуляторного завода Дмитрий Бекалюк. О своем задержании мужчина сообщил по телефону супруге. Активист сказал, что его доставили в Ленинский РОВД. Мобильный телефон Бекалюка с тех пор недоступен.

«Нет сомнения, что эти задержания связаны с акцией противников аккумуляторного завода, которая состоялась 12 апреля в Бресте на площади Ленина, — считает Кисляк. — Скорее всего, Бекалюка и Кабанова будут судить за участие в несанкционированном массовом мероприятии. До суда они будут находиться в изоляторе временного содержания».

Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» возведен на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест». Здесь планируется наладить полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. Активисты выявили ряд нарушений при реализации проекта.

В июне 2019 года Брестский облисполком приостановил строительство завода «до устранения выявленных нарушений», а областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды приостановил разрешение предприятию на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

В июле проект аккумуляторного завода получил отрицательное заключение государственной экологической экспертизы. В Минприроды сообщили, что причиной стало предоставление недостоверных данных.

24 февраля 2020 года проектная документация аккумуляторного завода после корректировки была вновь подана на государственную экологическую экспертизу. 8 апреля было получено положительное заключение экспертизы.

14 апреля на онлайн-пресс-конференции директор ООО «АйПауэр» Дмитрий Бутов сообщил, что аккумуляторный завод планируют ввести в эксплуатацию во втором квартале этого года.

Общественная кампания против аккумуляторного завода началась в регионе в январе 2018 года. За это время активисты подали заявки на проведение в Бресте и Брестском районе 325 митингов, 18 пикетов и 16 демонстраций. Власти санкционировали только одну акцию: 29 апреля 2018 года митинг «Брестчанки против свинца», на который пришло около двух тысяч человек.

Противники завода с 25 февраля 2018 года каждое воскресенье собираются на площади Ленина в Бресте. На последнюю такую встречу 12 апреля пришло более 200 человек.