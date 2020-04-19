В России грубо ответили на критику Лукашенко

Слова Александра Лукашенко о том, что российские тест-системы для определения SARS-CoV-2 «ни к черту», не остались без внимания «старшего брата».

Ранее сообщалось, что официальный белорусский лидер подверг критике российскую продукцию: «Много тестируем, но еще должен вам откровенно сказать, что я обнаружил, исходя из этой информации, и уже не только я: тесты — ни к черту. Даже здесь вот обследовали россиян (на атомную станцию приехали), всех 15 человек пролечили, исследовали российскими тестами — все положительно. Опять клади в больницу и лечи. Отказались от российских тестов, взяли свои, китайские — один только человек оказался коронавирусный».

Он высказал мнение: «Эффективность российских тестов, по моим ощущениям, — 30%».

Бывший глава Россельхознадзора, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал Лукашенко «великим эскулапом» и посоветовал ему заняться сельским хозяйством, в котором он знает толк.

«Сейчас весна и нужно сеять пшеницу. Пусть он едет на поля и подсказывает своим колхозникам, как нужно сеять, он в этом разбирается. А вот здесь — это не его тема», — приводит слова депутата «РИА Новости» .

Ранее отреагировал и Роспотребнадзор, отметивший, высокое качество российских тест-систем, которые превосходят некоторые зарубежные аналоги по многим параметрам.

«Российские тесты «видят» возбудителя при малом количестве вируса, в том числе у бессимптомных носителей, что чрезвычайно важно для выявления инфицированного человека, его изоляции, чтобы он не стал опасным для окружающих, и своевременного проведения всех противоэпидемических мероприятий», — подчеркнули в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Напомним, как уже сообщалось, от заболевания COVID-19 в мире погибло уже более 160 тыс. человек (в Беларуси, по данным Минздрава, — 45).

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