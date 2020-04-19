Ночью под Полоцком насмерть разбился водитель «БМВ»

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие под Полоцком случилось в ночь на субботу.

Фото ГАИ Витебской области

Как сообщила региональная Госавтоинспекция, примерно в два часа ночи на 111-м километре дороги Р20 Витебск — Полоцк — граница Латвии полочанин не справился с управлением «БМВ» и вылетел в кювет.

За пределами дороги автомобиль несколько раз перевернулся.

Травмы, полученные водителем при ДТП, оказались несовместимыми с жизнью — он скончался на месте.

23-летний пассажир был госпитализирован.
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Тэги: ДТП Город: Полоцк

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