Ночью под Полоцком насмерть разбился водитель «БМВ»
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие под Полоцком случилось в ночь на субботу.
Как сообщила региональная Госавтоинспекция, примерно в два часа ночи на 111-м километре дороги Р20 Витебск — Полоцк — граница Латвии полочанин не справился с управлением «БМВ» и вылетел в кювет.
За пределами дороги автомобиль несколько раз перевернулся.
Травмы, полученные водителем при ДТП, оказались несовместимыми с жизнью — он скончался на месте.
23-летний пассажир был госпитализирован.