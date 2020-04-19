Фотофакт. Как Лукашенко с младшим сыном Пасху праздновал

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Александр Лукашенко считает неправильным, когда на великие праздники перед верующими закрывают двери.

Фото пресс-службы президента

Посещая сегодня с младшим сыном Николаем Свято-Благовещенский Ляденский храм (деревня Малые Ляды, Смолевичский район), он заявил, что «как бы ни было в нашей истории, никто не смог закрыть, прикрыть, запретить этот праздник».

Лукашенко-старший заверил, что всегда будет приходить в храм, так как «это святое».

Глава государства, как передает его пресс-служба, передал слова поддержки россиянам и украинцам, у которых ситуация с COVID-19, вероятно, «сегодня даже сложнее, чем у нас».

«Я хочу, чтобы Господь услышал и помог им преодолеть эту беду, зачастую созданную нами самими. Пусть наши братья живут в мире и согласии», — сказал Лукашенко.

Он также пожелал скорейшего выздоровления другим соседям Беларуси, европейским государствам, американцам и китайцам.
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Тэги: Пасха

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