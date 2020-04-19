«Чиновников на нары!» Три сотни противников аккумуляторного завода собрались в центре Бреста

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В Бресте на площади Ленина 19 апреля около полудня в очередной раз собрались противники строительства аккумуляторного завода.

Фото из архива vk.com/brestprotivzavoda

По данным правозащитника Романа Кисляка, в 12:40 на площади было около трех сотен человек. С учетом эпидемиологической ситуации противники завода были в медицинских масках и старались находиться друг от друга на безопасном расстоянии.

Собравшиеся обсуждали задержание милицией трех активистов. Дмитрия Бекалюка задержали в Бресте вечером 17 апреля. Еще два противника аккумуляторного завода были задержаны утром 18 апреля: в Пинском районе — блогер Александр Кабанов, в Брестском — Дмитрий Андросюк. Эти активисты были в числе противников завода, которые 12 апреля собрались в Бресте на площади Ленина.

Пришедшие сегодня на площадь считают, что, скорее всего, Бекалюка, Кабанова и Андросюка будут судить за участие в несанкционированном массовом мероприятии. До суда их продержат в изоляторе временного содержания.

По имеющимся у противников завода сведениям, Бекалюк, Андросюк и Кабанов помещены в изолятор временного содержания Ленинского РОВД.

«Люди возмущены произошедшим. И называют это беспределом, — заявил Кисляк. — Вместо того чтобы разобраться с нарушениями, с которыми собираются запускать аккумуляторный завод, власти снова взялись за репрессии».

Активист Андрей Слиж отметил, что «власти боятся протеста против завода, который не затухает, и хотят таким способом задушить его».

«Думаю, сделать им это не удастся. Это подтверждает и то, что людей сегодня пришло на площадь больше, чем в прошлое воскресенье», — подчеркнул Слиж.

Сегодня противники завода заявили, что их не остановят жесткие действия властей и они продолжат бороться за то, чтобы этот «свинцовый завод был закрыт окончательно».

После встречи на площади, которая продолжалась примерно до 12:40, противники завода прошли по центральным улицам — Пушкинской и Советской — до ЦУМа на проспекте Машерова. По дороге они скандировали: «Нет заводу АКБ!», «Свободу активистам!», «Геноцид не пройдет!», «Чиновников на нары!».

Подобные встречи проходят в Бресте каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года.
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Тэги: аккумуляторный завод Персона: Роман Кисляк Андрей Слиж Город: Брест

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