COVID-19. Небывалый бум переживают в Германии автомобильные кинотеатры
Во время коронакризиса автомобильные кинотеатры являются последним бастионом индустрии развлечений.
Как отмечает Федеральное сетевое агентство, в дни пандемии количество заявок на распределение соответствующих частот как никогда зашкаливает.
По словам официального представителя агентства, с начала марта по всей стране выделено 43 радиочастоты для автомобильных кинотеатров, хотя до кризиса было только несколько запросов.
Еще 80 заявок на распределение частот находятся на рассмотрении и будут быстро обработаны.
Федеральное сетевое агентство должно давать разрешение кинотеатрам для трансляции саундтреков к фильмам на автомобильных радиоприемниках. Необходимо обеспечить, чтобы они не сталкивались с другими радиосигналами и не вызывали помех, пишет