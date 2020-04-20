COVID-19. Небывалый бум переживают в Германии автомобильные кинотеатры

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Во время коронакризиса автомобильные кинотеатры являются последним бастионом индустрии развлечений.

Как отмечает Федеральное сетевое агентство, в дни пандемии количество заявок на распределение соответствующих частот как никогда зашкаливает.

По словам официального представителя агентства, с начала марта по всей стране выделено 43 радиочастоты для автомобильных кинотеатров, хотя до кризиса было только несколько запросов.

Еще 80 заявок на распределение частот находятся на рассмотрении и будут быстро обработаны.

Федеральное сетевое агентство должно давать разрешение кинотеатрам для трансляции саундтреков к фильмам на автомобильных радиоприемниках. Необходимо обеспечить, чтобы они не сталкивались с другими радиосигналами и не вызывали помех, пишет rusverlag.de.
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