COVID-19. Небывалый бум переживают в Германии автомобильные кинотеатры

Во время коронакризиса автомобильные кинотеатры являются последним бастионом индустрии развлечений.

Как отмечает Федеральное сетевое агентство, в дни пандемии количество заявок на распределение соответствующих частот как никогда зашкаливает.

По словам официального представителя агентства, с начала марта по всей стране выделено 43 радиочастоты для автомобильных кинотеатров, хотя до кризиса было только несколько запросов.

Еще 80 заявок на распределение частот находятся на рассмотрении и будут быстро обработаны.