Прилавки магазинов могут остаться без чая и кофе

Регулирование цен на социально значимые товары на срок до 90 дней путем ограничения надбавки импортера приведет к остановке работы импортеров, считает директор ООО «Энергия» (импортер чая и кофе) Игорь Уфимцев.

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Как сообщалось, на прошлой неделе правительство отменило повсеместное регулирование цен и услуг путем прекращения действия постановления № 184. Вместо него Министерство антимонопольного регулирования и торговли приняло 15 апреля постановление № 30, которое ввело на 90 дней косвенное ценовое регулирование в отношении социально значимых товаров (26 позиций).

В частности документ установил предельную максимальную надбавку импортера в 10% для тех компаний, которые ввозят социально значимые товары (к ним относятся чай и кофе).

На таких условиях импортеры не смогут рентабельно работать, считает Уфимцев. «Регулирование цен на социально значимые товары на срок до 90 дней путем ограничения надбавки импортера 10% просто приведет к остановке работы. В нашей отрасли затраты на реализацию занимают значительно больший процент к покупной стоимости товара, и 10 процентами мы не сможем покрыть даже основные статьи затрат, не говоря об остальных», — цитирует Уфимцева Бизнес-союз предпринимателей и нанимателей имени Кунявского (БСПН).

По данным БСПН, операционные расходы оптовых компаний, в частности затраты на логистику, зачастую превышают 10-процентный порог относительно входных цен на импортируемую продукцию.

«Следовательно, 10-процентная надбавка в упрощенном ее понимании не позволит работать с положительной рентабельностью. С такой перспективой поставки многих видов товаров теряют экономический смысл, а потому могут быть приостановлены импортерами. Таким образом, регулятор рискует получить обратный эффект: вместо насыщения рынка — дефицит отдельных социально значимых товаров», — прогнозирует бизнес-союз.

Белорусские экономисты также выступают против административного ценового регулирования.

«Такие меры можно было распространить на монополистов, а не на весь бизнес. Что сейчас получилось? Мало того, что бизнес пострадал из-за кризиса, так сейчас он еще будет мучиться из-за введенного ценового регулирования. В ситуации, когда компании выживают, их нужно поддерживать, а государство вместо этого, установив тотальный контроль за ценами, еще больше осложнило работу реального сектора экономики», — отметил в комментарии БелаПАН старший научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Дмитрий Крук.