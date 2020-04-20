Канадский голкипер Дэнни Тейлор получил белорусское гражданство

Канадский хоккейный голкипер получил белорусское гражданство и теперь сможет выступать за сборную Беларуси.

33-летний вратарь (ныне находится в штате ХК «Динамо-Минск») впервые приехал в Беларусь в 2014-м.

Как сообщил шведский страж ворот Юнас Энрот, Тейлора готовят к предстоящему чемпионату мира, который должен пройти в Минске и Риге, пишет belarushockey.com .

В минувшем сезоне канадец провел 20 матчей за минское «Динамо», при коэффициенте надежности 3,98 и 86,7% отраженных бросков.

В первом сезоне за «зубров» он сыграл в 19 матчах (11 побед). Из 552 бросков он отразил 499 (коэффициент непробиваемости — 2,77).