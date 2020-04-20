Жириновский предложил арестовать Зюганова и запретить КПРФ, если партия принесет цветы к мавзолею Ленина

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Несмотря на жесткие правила, которые введены в Москве в связи с пандемией коронавируса, российские коммунисты собираются на Красной площади отметить 150-летие со дня рождения В.И.Ленина.

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Как ранее заявлял лидер КПРФ Геннадий Зюганов, делегация его партии собирается 22 апреля в 11:00 возложить цветы к мавзолею вождя мирового пролетариата.

В этой связи председатель ЛДПР Владимир Жириновский обратился к полиции с требованием «строжайшим образом запретить эти действия, потому что это грубейшее нарушение правопорядка в период эпидемии».

«Мы все должны находиться в самоизоляции. А если коммунисты откажутся подчиниться этим общим для всех правилам и все-таки пойдут к мавзолею (тем более, к ним могут присоединиться некоторые несознательные граждане, чтобы под видом участия в акции просто погулять по Красной площади), то предлагаем всю их делегацию арестовать и в конечном счете распустить и запретить КПРФ», — приводит слова Жириновского его телеграмм-канал.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 КПРФ ЛДПР мавзолей Ленина Город: Москва

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