Первая в сезоне отставка: минское «Динамо»  уволило Гуренко

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В чемпионате Беларуси по футболу сыграно всего пять туров, а уже произошла первая тренерская отставка.

Фото ФК «Динамо-Минск»

ФК «Динамо-Минск» сообщило, что «по соглашению сторон» расторгнут контракт с главным тренером команды Сергеем Гуренко.

В последний раз наставник принял «бело-голубых» в июне 2019-го.

После поединка четвертого тура он сам просил рассмотреть такой вариант, отметили в клубе. Впрочем, согласился на просьбу руководства клуба продолжить работу с командой еще на одну игру.

«ЗАО ФК «Динамо-Минск» искренне благодарит Сергея Витальевича и его тренерский штаб за проделанную работу в этот трудный период времени. Мы желаем успехов в дальнейшем продолжении тренерской карьеры», — отметили в ФК.

Гуренко работал с «Динамо» в 2009-2010 и 2017-2018 годах. В прошлом году команда заняла четвертое место в высшей лиге, а после пяти туров нынешнего первенства с 6 очками находится на 12-м.

В пяти матчах были показаны следующие результаты:

  • «Рух» — 0:1;
  • «Минск» — 2:3;
  • «Торпедо-БелАЗом» — 2:0;
  • «Городея» — 0:1;
  • «Неман» — 2:0.
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Тэги: ФК Динамо-Минск футбол-Беларусь Персона: Сергей Гуренко

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