Более полутысячи китайцев получили работу в Минске с начала года

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За первый квартал наниматели заключили с иностранными специалистами 1355 трудовых договоров, зарегистрированных в управлении по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома. Годом ранее таковых было 1380.

«Большинство трудовых мигрантов работают в строительном секторе каменщиками, плотниками, бетонщиками, арматурщиками, монтажниками, значительный процент устроились в сфере обслуживания и общественного питания, часть руководит предприятиями», — сказал агентству «Минск-Новости» начальник УГиМ Юрий Баранов.

Контракты подписаны с гражданами Китая (563), Узбекистана (206), Украины (169), Турции (103), а также Туркменистана, Азербайджана, Литвы, Латвии, Ирана, Германии, США и других государств.
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Тэги: трудовые мигранты иностранные специалисты Персона: Юрий Баранов Город: Минск

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