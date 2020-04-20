Более полутысячи китайцев получили работу в Минске с начала года

За первый квартал наниматели заключили с иностранными специалистами 1355 трудовых договоров, зарегистрированных в управлении по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома. Годом ранее таковых было 1380.

«Большинство трудовых мигрантов работают в строительном секторе каменщиками, плотниками, бетонщиками, арматурщиками, монтажниками, значительный процент устроились в сфере обслуживания и общественного питания, часть руководит предприятиями», — сказал агентству «Минск-Новости» начальник УГиМ Юрий Баранов.

Контракты подписаны с гражданами Китая (563), Узбекистана (206), Украины (169), Турции (103), а также Туркменистана, Азербайджана, Литвы, Латвии, Ирана, Германии, США и других государств.