Мининформ потребовал от NN.by исправить статью о коронавирусе в Бешенковичах

Редакция на своем сайте пояснила, что речь идет о размещенном 16 апреля материале из дома престарелых в Бешенковичах.

«По информации от источника "Нашай Нівы", у одного из жителей был выявлен коронавирус. Наш источник как контакт первого круга попал в карантин. Однако, как выяснилось, вирус COVID-19 у жителей дома престарелых не зафиксирован. Об этом сообщило Министерство труда и социальной защиты в письме в Министерство информации», — сообщила «Наша ніва» . В связи с этим редакция «скорректировала содержание статьи».

Мининформ обратился «ко всем средствам массовой информации и интернет-ресурсам Беларуси вне зависимости от их формы собственности, тематической направленности или политических взглядов» не допускать публикацию «непроверенной и уж тем более недостоверной информации».