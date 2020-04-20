Мининформ потребовал от NN.by исправить статью о коронавирусе в Бешенковичах

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Редакция на своем сайте пояснила, что речь идет о размещенном 16 апреля материале из дома престарелых в Бешенковичах.

«По информации от источника "Нашай Нівы", у одного из жителей был выявлен коронавирус. Наш источник как контакт первого круга попал в карантин. Однако, как выяснилось, вирус COVID-19 у жителей дома престарелых не зафиксирован. Об этом сообщило Министерство труда и социальной защиты в письме в Министерство информации», — сообщила «Наша ніва». В связи с этим редакция «скорректировала содержание статьи».

Мининформ обратился «ко всем средствам массовой информации и интернет-ресурсам Беларуси вне зависимости от их формы собственности, тематической направленности или политических взглядов» не допускать публикацию «непроверенной и уж тем более недостоверной информации».

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Мининформ Наша ніва коронавирус COVID-19 Город: Бешенковичи

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