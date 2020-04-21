Уже более 170 тыс. человек умерло от COVID-19

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По данным американского университета Джонса Хопкинса, который следит за ситуацией с новым короновирусом SARS-CoV-2, на утро 21 апреля число погибших от заболевания COVID-19 превысило отметку 170 тыс.

Иллюстрация pixabay.com

Десятка стран-«лидеров» по заражениям выглядит так:

  1. США — 787 370;
  2. Испания — 200 210;
  3. Италия — 181 228;
  4. Франция — 156 480;
  5. Германия — 147 065;
  6. Великобритания — 125 856;
  7. Турция — 90 980;
  8. Китай — 83 849;
  9. Иран — 83 505;
  10. Россия — 47 121.

Практически все выше указанные государства входят и в десятку стран с наибольшим количеством погибших:

  1. США — 41 816;
  2. Италия — 24 114;
  3. Испания — 20 852;
  4. Франция — 20 265;
  5. Великобритания — 16 509;
  6. Бельгия — 5 828;
  7. Иран — 5 209;
  8. Германия — 4 862;
  9. Китай — 4 632;
  10. Нидерланды — 3 751.

По данным Минздрава на утро 20 апреля, в Беларуси с начала пандемии зафиксировано 6264 случая коронавирусной инфекции COVID-19. Выздоровели и выписаны 514 пациентов. 51 человек скончался (плюс четыре случая за сутки). У 92 пациентов наблюдается тяжелое течение заболевания.

Данные о заболеваемости по регионам: в Брестской области — 185, Витебской — 1504, Гомельской — 322, Гродненской — 176, Минской — 789, Могилевской — 265, Минске — 3023.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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