Уже более 170 тыс. человек умерло от COVID-19
По данным американского университета Джонса Хопкинса, который следит за ситуацией с новым короновирусом SARS-CoV-2, на утро 21 апреля число погибших от заболевания COVID-19 превысило отметку 170 тыс.
Десятка стран-«лидеров» по заражениям выглядит так:
- США — 787 370;
- Испания — 200 210;
- Италия — 181 228;
- Франция — 156 480;
- Германия — 147 065;
- Великобритания — 125 856;
- Турция — 90 980;
- Китай — 83 849;
- Иран — 83 505;
- Россия — 47 121.
Практически все выше указанные государства входят и в десятку стран с наибольшим количеством погибших:
- США — 41 816;
- Италия — 24 114;
- Испания — 20 852;
- Франция — 20 265;
- Великобритания — 16 509;
- Бельгия — 5 828;
- Иран — 5 209;
- Германия — 4 862;
- Китай — 4 632;
- Нидерланды — 3 751.
По данным Минздрава на утро 20 апреля, в Беларуси с начала пандемии зафиксировано 6264 случая коронавирусной инфекции COVID-19. Выздоровели и выписаны 514 пациентов. 51 человек скончался (плюс четыре случая за сутки). У 92 пациентов наблюдается тяжелое течение заболевания.
Данные о заболеваемости по регионам: в Брестской области — 185, Витебской — 1504, Гомельской — 322, Гродненской — 176, Минской — 789, Могилевской — 265, Минске — 3023.