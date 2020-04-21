Уже более 170 тыс. человек умерло от COVID-19

По данным американского университета Джонса Хопкинса, который следит за ситуацией с новым короновирусом SARS-CoV-2, на утро 21 апреля число погибших от заболевания COVID-19 превысило отметку 170 тыс.

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Десятка стран-«лидеров» по заражениям выглядит так:

США — 787 370; Испания — 200 210; Италия — 181 228; Франция — 156 480; Германия — 147 065; Великобритания — 125 856; Турция — 90 980; Китай — 83 849; Иран — 83 505; Россия — 47 121.

Практически все выше указанные государства входят и в десятку стран с наибольшим количеством погибших:

США — 41 816; Италия — 24 114; Испания — 20 852; Франция — 20 265; Великобритания — 16 509; Бельгия — 5 828; Иран — 5 209; Германия — 4 862; Китай — 4 632; Нидерланды — 3 751.

По данным Минздрава на утро 20 апреля, в Беларуси с начала пандемии зафиксировано 6264 случая коронавирусной инфекции COVID-19. Выздоровели и выписаны 514 пациентов. 51 человек скончался (плюс четыре случая за сутки). У 92 пациентов наблюдается тяжелое течение заболевания.

Данные о заболеваемости по регионам: в Брестской области — 185, Витебской — 1504, Гомельской — 322, Гродненской — 176, Минской — 789, Могилевской — 265, Минске — 3023.