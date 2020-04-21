Семья погибла на пожаре в Лиде

Трагедия произошла накануне вечером в Лиде в одном из жилых домов по улице Калинина.

Во время тушения пожара спасатели в жилой комнате на полу обнаружили погибшую 67-летнюю хозяйку жилища и ее 66-летнего мужа.

Всего за минувшие дежурные сутки на территории Беларуси было зафиксировано 28 пожаров.

По информации МЧС с начала года подразделения спасателей 1974 раза выезжали тушить огонь (за аналогичный период прошлого года — 2050).

В 2020 году, по данным на утро 21 апреля, на пожарах погиб 251 человек (203).