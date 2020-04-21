В лесополосе вблизи улицы Орловская в Минске обнаружен мумифицированный труп мужчины

Следственные органы устанавливают личность мужчины, мумифицированный труп которого был обнаружен 15 апреля в лесополосе вблизи столичной улицы Орловская.

Мужчина был одет в штаны серого цвета, кроссовки белого цвета с красно-синими вставками и куртку темно-синего цвета. При себе имел зажигалку и денежные средства.

Возле тела была обнаружена кепка красно-черного цвета и велосипед.

Если вы располагаете сведениями о погибшем, сообщите об этом по телефонам: 8 (017) 389-55-55, 8 (044) 500-31-11 или в Центральный РОСК по адресу: ул. Орловская, 58/1.