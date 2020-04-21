«Движется в направлении столицы». На трассе Минск — Микашевичи нашли пятилетнего мальчика на четырехколесном велосипеде

Около трех километров проехал пятилетний житель Слуцка Артем на своем четырехколесном велосипеде, пока его не остановили проезжавшие мимо автомобилисты.

Дело было вечером 19 апреля на 108 км автодороги Р-23 Минск — Микашевичи. В милицию позвонила женщина, сообщившая, что по обочине дороги в направлении столицы на четырехколесном велосипеде едет маленький мальчик.

Ребенка с трассы забрал наряд ДПС.

Как выяснилось, Артем со своими родителями гулял во дворе. Мама и папа не заметили, как их сын выехал за пределы дворовой территории, а когда обнаружили пропажу сына, начали искать его на близлежащих улицах. После чего обратились в милицию.

Семья Артема характеризуется положительно, родители воспитывают пять детей, отмечает пресс-служба УВД Минского облисполкома.