«Движется в направлении столицы». На трассе Минск — Микашевичи нашли пятилетнего мальчика на четырехколесном велосипеде

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Около трех километров проехал пятилетний житель Слуцка Артем на своем четырехколесном велосипеде, пока его не остановили проезжавшие мимо автомобилисты.

Дело было вечером 19 апреля на 108 км автодороги Р-23 Минск — Микашевичи. В милицию позвонила женщина, сообщившая, что по обочине дороги в направлении столицы на четырехколесном велосипеде едет маленький мальчик.

Ребенка с трассы забрал наряд ДПС.

Как выяснилось, Артем со своими родителями гулял во дворе. Мама и папа не заметили, как их сын выехал за пределы дворовой территории, а когда обнаружили пропажу сына, начали искать его на близлежащих улицах. После чего обратились в милицию.

Семья Артема характеризуется положительно, родители воспитывают пять детей, отмечает пресс-служба УВД Минского облисполкома.
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Тэги: потерялся ребенок ребенок Город: Слуцк

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