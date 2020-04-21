Лукашенко отказал в переносе субботника

Сейчас нет оснований для переноса или отмены запланированного на 25 апреля субботника. Такое мнение, как сообщает пресс-служба президента, Александр Лукашенко высказал во время посещения предприятия «Славянка» в Бобруйске.

Фото: president.gov.by

По словам Лукашенко, люди все равно работают в пятницу, и, если они придут на работу в субботу, это ни на что не повлияет. «Поэтому, когда я принимал это решение, я однозначно был за субботник. Тот, кто работает, — они отработают. Мы, чиновники, конечно, свою зарплату тоже перечислим в фонд субботника, потому что это святое дело», — заявил официальный лидер.

Он сообщил, что планирует провести субботник в регионе, пострадавшем от аварии на Чернобыльской АЭС, так как в годовщину трагедии всегда посещает эти районы, а теперь заодно останется и на субботник. Но конкретный населенный пункт еще не выбран, отметил Лукашенко. «Я в это время несколько дней буду жить на юге, и там мы что-нибудь подыщем. Какой-нибудь лес посадим», — сказал Лукашенко.

По его словам, собранные во время субботника деньги будут направлены на ремонт и модернизацию детских лагерей, облагораживание военных памятников. Белорусский руководитель пояснил, что эти средства предлагалось вложить в систему здравоохранения, но она будет поддержана за счет международной помощи.

Лукашенко отметил, что, если ситуация с коронавирусом обострится и будут необходимы меры по изоляции людей и отмене массовых мероприятий, такие шаги обязательно будут предприняты. Пока в этом нет необходимости, считает он. «Если все будет так, как сейчас, мы прорвемся», — заявил Лукашенко.