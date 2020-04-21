Лукашенко признался, что не хотел продлевать школьные каникулы

Весенние школьные каникулы были продлены на две недели исходя из мнения родителей и вопреки желанию президента, заявил Александр Лукашенко, общаясь с работниками бобруйского предприятия «Славянка».

Фото: president.gov.by

Как сообщает пресс-служба президента, отвечая на вопрос от швеи о том, что родители спорят, идти ли детям в школу, Лукашенко отметил: «Я наблюдаю реакцию людей. Люди разные, и я их за это не осуждаю. И как некоторые у нас тут так называемые оппозиционеры начали пописывать в отдельных там, бандитских этих телеграм-каналах, желтой прессе. Вот Лукашенко там "адказнасць пераклаў" на родителей. Слушайте, ну дикость полная. Я, наверное, излишне беру на себя ответственность. Хотя многие мне говорят, вот президентские выборы… Да не надо впереди лошади бежать, впереди телеги и так далее! Все равно, возложи я ответственность, не возложи, вы же все равно с меня спросите».

При этом Лукашенко подчеркнул, что был «категорически против продления каникул». «Но мы изучили мнения: хотят на неделю продлить. Ладно, я продлил. Но сказал, что я категорически против, — заявил официальный лидер. — Сейчас я вижу по ситуации. Даже я не беру этот коронавирус и другие болезни, я взял ОРВИ — то, чем болеют наши дети и мы с вами… ОРВИ у нас уже почти на нуле. Что касается этого вируса, дети у нас заболевают некоторые, но даже без симптомов. Обычный грипп всегда проявляется больше, чем вот этот коронавирус».

По словам Лукашенко, решение он принимал на основании оценок и докладов, которые для него делали. «Принял решение, что надо начинать с прошлого понедельника, вчера, ходить в школу и учиться, — сказал он. — Но как? Я ж понимал, что многие сразу детей не отправят в школу. Хорошо, настаивать не будем — ну, нельзя, это его ребенок. Я как отец это понимаю. Поэтому была поставлена задача: спокойное, недельное втягивание в образовательный процесс. Все просто. Дайте детям возможность работать, жить и учиться так, как это было до каникул. Вот мое единственное требование».

Лукашенко также высказался о защитных мерах, которые применяются в школах. По его мнению, те, кто заставляет детей носить маски, пользоваться «горючими антисептиками на этаноле» и рассаживает по классу, просто занимаются очковтирательством и показухой. «Глупость несусветная. Нельзя детям эти маски надевать, особенно в школе. Такого требования не было. И если где-то это есть, те, кто это ввел, ответят, — сказал Лукашенко. — Вы лучше окно откройте, проветрите, чтобы было свежо. Если там кто-то "упражняется", скорее всего, это самодеятельность. А за то, что министерство и губернаторы не проконтролировали этот вопрос, они ответят».

20 апреля в белорусских школах началась четвертая учебная четверть. По информации Министерства образования, на занятия в понедельник пришло 30-40% учеников. Вечером того же дня заместитель министра образования Александр Кадлубай сообщил, что школьники, которые, несмотря на возобновление занятий, останутся дома, будут аттестованы за год на основании оценок в трех четвертях.