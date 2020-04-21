У санитарки детдома на Могилевщине обнаружили коронавирус

Директор Весновского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития в Глусском районе подтвердил эту информацию.

Известно, что в интернат приезжал инфекционист из Могилева. Работницу с коронавирусом госпитализировали, передает svaboda.org .

По словам Климовича, санитарку забрали в больницу, когда она собиралась выходить на смену. До этого ее не было на работе 5 дней. Работала ли она в интернате с вирусом, собеседник точно не знает.

Весновский дом-интернат находится в 18 км от Глуска. В нем 170 воспитанников, которым необходимы специальное обучение, особый уход, бытовое и медицинское обслуживание. У большинства из них родители лишены родительских прав либо отказались от своих детей из-за особенностей их развития.