Ученые обнаружили доказательства, заставляющие пересмотреть эволюцию человека

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Нейробиологи из Германии, Британии и США узнали, что люди могли начать говорить на 20 миллионов лет ранее, чем считалось.

Ученые обнаружили у обезьян участок, связывающий слуховую кору с областями лобной доли. Ранее дугообразный пучок или его аналоги находили только у человека и человекообразных обезьян, сообщает Nature Neuroscience.

Cчиталось, что аналог этой структуры образовался около пяти миллионов лет назад. Тогда произошло расхождение линии шимпанзе и линии человека.

Расширение средней височной извилины отсутствует у примитивных обезьян. Но у них нашли более древний аналог дугообразного пучка.
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Тэги: эволюция ученые

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