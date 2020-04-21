Ученые обнаружили доказательства, заставляющие пересмотреть эволюцию человека
Нейробиологи из Германии, Британии и США узнали, что люди могли начать говорить на 20 миллионов лет ранее, чем считалось.
Ученые обнаружили у обезьян участок, связывающий слуховую кору с областями лобной доли. Ранее дугообразный пучок или его аналоги находили только у человека и человекообразных обезьян, сообщает
Cчиталось, что аналог этой структуры образовался около пяти миллионов лет назад. Тогда произошло расхождение линии шимпанзе и линии человека.
Расширение средней височной извилины отсутствует у примитивных обезьян. Но у них нашли более древний аналог дугообразного пучка.