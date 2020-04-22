Прогноз ЕАБР: ВВП Беларуси упадет на 3,3%

В 2020 году белорусская экономика сократится на 3,3% по сравнению с прошлым годом, отмечают аналитики Евразийского банка развития.

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Эксперты выделяют две основные группы факторов влияния пандемии COVID-19 на экономики стран Евразийского экономического союза.

«Первая группа связана с осложнением внешнеэкономической конъюнктуры, что проявляется в ослаблении спроса на экспорт государств региона, сокращении доходов от поставок за рубеж сырьевых товаров вследствие падения их цен, нарушении глобальных цепочек добавленной стоимости, уменьшении объемов денежных переводов, ухудшении настроений бизнеса, а также ужесточении финансовых условий», — отмечают аналитики.

Вторая группа факторов влияния «сопряжена с внутренними ограничительными мерами, введенными в ряде государств региона для сдерживания распространения заболевания».

По оценкам ЕАБР, потери экономик в странах ЕАЭС с учетом влияния перечисленных факторов могут составить в среднем 3,5-4% ВВП. В частности в России банк прогнозирует снижение ВВП на 2,3% в 2020 году, в Казахстане — на 1%, Беларуси — на 3,3%, Армении — на 1,7%. В Кыргызстане и Таджикистане прогнозируется существенное замедление темпов роста ВВП — до 0,1 и 5,5% соответственно.

Аналитики ожидают, что во второй половине 2020 года в перечисленных странах начнется восстановление экономической активности, однако указывают на то, что сохраняется высокая неопределенность относительно экономических перспектив стран региона.

«Макроэкономический прогноз для государств региона критическим образом зависит от характера течения пандемии коронавируса. Сохраняется вероятность углубления негативных тенденций в мировой экономике, что может послужить триггером дальнейшего падения цен на ключевые товары экспорта», — прогнозируют экономисты ЕАБР.

По их мнению, эпидемическая ситуация в странах ЕАЭС трудно предсказуема, «что не позволяет с полной уверенностью говорить о скором снятии карантинных мер».

«В случае реализации указанных рисков прогнозы ЕАБР по росту ВВП могут быть пересмотрены», — говорится в сообщении банка.

Следует отметить, что прогнозы по развитию экономической ситуации в Беларуси в сторону ухудшения в апреле пересмотрели и другие международные организации. Так, Всемирный банк теперь ожидает, что белорусская экономика в 2020 году сократится на 4%, МВФ прогнозирует падение на 6%.

Белорусские власти пока не пересматривали официальный экономический прогноз на этот год. Они также не пошли на введение карантина и чрезвычайного положения, как другие страны ЕАЭС. Согласно официального прогнозу белорусских властей, ВВП в 2020 году должен вырасти на 2,8%. По итогам первого квартала он снизился на 0,3%.