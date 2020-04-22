Любой белорус сможет пройти тест на коронавирус не раньше мая

В Минздраве утверждают, что в скором времени у всех желающих белорусов появится возможность пройти тестирование на наличие коронавируса.

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Как сообщила заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан во время онлайн-брифинга 22 апреля, к концу апреля в Беларусь должны поступить тесты на определение антител к COVID-19, которые будут распределены по медучреждениям.

«Будет проведена их оценка, тестирование. После чего будет принято решение о допуске тестов для тестирования всех желающих», — отметила Карабан.

«Платно это будет или нет, будет решено позже», — уточнила она.

Главный внештатный инфекционист Минздрава, заведующий кафедрой инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета Игорь Карпов добавил, что у белорусских медиков уже есть опыт определения антител к коронавирусу, однако «переоценивать диагностическое значение этих тестов не следует».

По его словам, бессимптомное течение заболевания встречается не так часто, как при других инфекциях, связанных с вирусным поражением.

«Течение коронавирусной инфекции на выработку антител, наверное, влияет в меньшей степени, чем это кажется. Огромное значение имеет иммунный статус самого человека, у которого обнажен COVID-19. Очень часто на течение заболевания влияет еще инфицирующая доза, то есть количество вирусов, проникших в организм. Антитела вырабатываются практически у всех здоровых людей. Когда иммунитет ослаблен, возникает проблема с их выработкой. К тому же, у людей с ослабленным иммунитетом болезнь протекает по-другому, иногда более агрессивно», — пояснил Карпов.

Он также добавил, что в терапии COVID-19 лекарства от ВИЧ себя не оправдали. В протоколах лечения белорусские медики ориентируются на рекомендации ВОЗ.

Сегодня в лечении осложнений коронавируса наиболее применим хлорохин в сочетании с азитромицином, сообщил главный внештатный инфекционист.

По словам Карпова, если заболевание короновирусной инфекцией протекает в легкой форме, то Минздрав рекомендует такому пациенту амбулаторное лечение на дому.

Количество подтвержденных случаев коронавируса в Беларуси к 22 апреля достигло 7281, умерло 58 человек, сообщило Министерство здравоохранения. Таким образом, за последние сутки общее количество подтвержденных случаев COVID-19 увеличилось на 558 (8%), смертей — на 3.

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