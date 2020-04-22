Минздрав призвал белорусов остаться дома на большие выходные

Представители Минздрава на брифинге обратились с призывом к гражданам остаться на большие выходные и Радуницу дома.

«Люди собрались на большие выходные съездить к родителям. Из регионов, где регистрируются случаи заболевания коронавирусом! — эмоционально отреагировала на вопрос заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан. — Человек не знает, инфицирован он или нет, а собирается на выходные на малую родину. К своим родителям, пожилым людям. Мы в очередной раз обращаемся ко всем: не делайте этого, оставайтесь дома! Ограничьте контакты со своими близкими, которые не живут вместе с вами. Не посещайте кладбища, чтобы максимально исключить возможность инфицирования окружающих. Потом найдете время, чтобы их посетить».

Начальник управления информации и общественных связей — пресс-секретарь Министерства внутренних дел Республики Беларусь Ольга Чемоданова добавила, что автомобильные патрули для контроля лиц с подозрением на COVID-19 между регионами республики не выставлены.