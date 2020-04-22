Из «радиоактивного» перечня исключат под две сотни деревень Беларуси

Департамент по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС готовит проект обновленного перечня населенных пунктов и других объектов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения.

Фото: chernobyl.mchs.gov.by

По словам начальника управления реабилитации пострадавших территорий департамента Юлии Байковой, необходимость пересматривать этот перечень раз в пять лет обусловлена уменьшением загрязненных площадей.

«Согласно разрабатываемому проекту перечня к зонам радиоактивного загрязнения планируется отнести 2027 населенных пунктов и 51 объект, — сказала Байкова. — По сравнению с действующим перечнем, который утвержден в 2016 году, количество населенных пунктов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения, уменьшится на 166, а количество объектов — на одну единицу».

Если готовящаяся редакция перечня будет утверждена, то число населенных пунктов в зоне проживания с периодическим радиационным контролем уменьшится с 1827 до 1752, в зоне с правом на отселение — с 353 до 270, в зоне последующего отселения — с 13 до 5.

Кроме того, 83 населенных пункта планируется перевести из категории находящихся в зоне с правом на отселение в категорию находящихся в зоне проживания с периодическим радиационным контролем, а 7 населенных пунктов — из зоны последующего отселения в зону с правом на отселение.

При исключении населенных пунктов из перечня, а также их переводе в иные категории департамент руководствуется обновленными данными о плотности загрязнения почв радионуклидами цезия-137, стронция-90 и плутония-238, плутония-239 и плутония-240. Кроме того, учитываются данные из каталога средних годовых эффективных доз облучения жителей населенных пунктов Беларуси, которые готовит РНПЦ радиационной медицины и экологии человека Министерства здравоохранения.