Предприниматели ТРЦ «Экспобел» требуют от администрации снижения арендной платы

Около 200 предпринимателей торгово-развлекательного центра «Экспобел» в Минском районе 22 апреля собрались у здания администрации с требованием снизить арендную плату. Об этом сообщил БелаПАН один из арендаторов — участников акции.

По его словам, до этого арендаторы дважды письменно обращались с соответствующей просьбой. «Обратились в начале марта, ответа не было. Второй раз — 6 апреля, и опять ответа не дождались. На словах сказали, что якобы 20% скинут, но в итоге нулевой результат, потому что повышение было на электричество и коммунальные платежи. Мы снижения не заметили», — отметил предприниматель.

Он сообщил, что арендаторы отправили на переговоры с администрацией делегацию из пяти человек. «Разговора не получилось, сказали, что посмотрят еще одно коллективное письмо, что берут два дня на рассмотрение. Мы планируем 24 апреля собраться, пригласить телевидение. Соберется еще больше человек, потому что вопрос волнует всех арендаторов, а их около 600 человек», — сказал собеседник.

«Пока их основной ответ: читайте договор. Есть пункт об одностороннем расторжении, говорят, расторгайте и уезжайте, хотя некоторые здесь уже 20 лет работают», — отметил предприниматель.

Он привел пример своего павильона, который стоит прямо на асфальтовой площадке: «Мы платим за асфальт по ценам как в торговых центрах, которые под крышей с коммуникациями, с рекламой».

Как отметил в комментарии БелаПАН председатель РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко, в Минске частные арендодатели в торговых центрах и на рынках снизили арендную плату от 15 до 70%. «На "Экспобеле" не в первый раз компромиссное решение по снижению арендной ставки администрация игнорирует. Более того, у нас есть ответ, где они ссылаются, что границы открыты, чрезвычайного положения нет, правительство все контролирует и что в ближайшее время ожидается рост экономических показателей. Этот пример неуступчивости ни в какие ворота не лезет. Это только накаляет обстановку. Сегодня нужно быть гибче и идти на компромисс», — считает Шумченко.