Зеленский пообещал закончить войну до конца каденции

Владимир Зеленский заявил, что до конца каденции Украине удастся закончить войну на Донбассе, о чем стало известно с интервью для фильма «Год президента Зеленского», показанного в эфире украинского телевидения.

«Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен... Я говорил, что готов ждать один год. Если "Минский процесс" не будет работать, то мы будем менять тактику. Мы к этому готовы. Год еще не прошел», — сказал он.

Глава государства считает, что первым шагом к прекращению был обмен, а вторым — встреча лидеров стран «нормандского формата».

«Это очень важно. Потому что если нет площадки, на которой можно договориться о завершении войны, то ты никак ее не завершишь... Никто страну не сдал, на коленях не стоял, как говорили. Мы вышли с очень неплохим результатом. Диалог не оборвался. Ведь после таких встреч люди могут вновь на несколько лет заморозить свои отношения и тогда не будет никакого прогресса», — добавил он.

Еще президент напомнил о еженедельных встречах Трехсторонней контактной группы в Минске, которые ранее проходили раз в месяц.

По его мнению, частичные победы у Украины есть, но для возвращения территориальной целостности еще необходимо «немного» времени.