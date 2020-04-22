Британия достигла пика пандемии коронавируса, число умерших превысило 18 тысяч

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что пик пандемии COVID-19 достигнут, но ослаблять карантинные меры преждевременно.

«Мы находимся на пике. Но прежде чем ослабить какие-либо правила социального дистанцирования или внести в них изменения, мы определили пять критериев, которые необходимо выполнить», — заявил он в британском парламенте, передает The Guardian .

Согласно обновленным данным, в Британии зафиксировано 133 495 случаев инфицирования коронавирусом, из них 18 100 человек умерли. За минувшие сутки от коронавируса умерли 759 пациентов, днем ранее зафиксировали 823 летальных исхода, связанных с COVID-19.