Украина в ТКГ занялась восстановлением контроля над госграницей

Киев инициировал создание рабочей группы для восстановления контроля над государственной границей. В состав группы также войдут пограничники и таможенники России.

Украинская сторона в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на Донбассе в среду, 22 апреля, инициировала создание рабочей группы для восстановления контроля над государственной границей. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Отмечается, что Трехсторонняя контактная группа провела очередную встречу в режиме видеоконференции.

«Во исполнение договоренностей, достигнутых на декабрьском саммите лидеров нормандской четверки в Париже, украинская сторона инициировала создание в пределах ТКГ рабочей группы с участием представителей пограничных и таможенных служб Украины и России для выработки механизма восстановления Украиной контроля над участком государственной границы», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что возможность создания таких групп предусмотрена пунктом 13 Комплекса мер по выполнению минских соглашений.

Кроме того, в рамках подгруппы по безопасности продолжилась работа по определению следующих участков разведения сил и средств.

«Украинская сторона настаивает, что такие участки должны отвечать запросам гуманитарного характера и создавать ячейки безопасности для местных жителей», — говорится в сообщении.