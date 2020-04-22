Глава ВОЗ заверил, что коронавирус будет с нами еще долго

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Обстановка в Западной Европе стабилизируется, но наблюдаются тревожные тенденции роста случаев коронавируса в Африке, Центральной и Южной Америке и Восточной Европе.

«Большинство стран все еще находятся на ранних стадиях эпидемии. Некоторые из столкнувшихся с пандемией ранее отмечают возобновление случаев. Не заблуждайтесь: нам предстоит долгий путь. Этот вирус будет с нами еще долго», — предупредил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его мнению, карантин во многих странах и другие меры физического дистанцирования помогли притормозить передачу вируса, но он остается чрезвычайно опасным: «Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что большая часть населения мира остается восприимчивой. Это значит, что могут быть новые вспышки».

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией 11 марта. По данным ВОЗ, в мире почти 2,5 млн инфицированных коронавирусом, около 160 тысяч человек умерли. По данным университета Джонса Хопкинса, жертв пандемии больше: заразились COVID-19 2,6 млн человек, умерли более 180 тысяч.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: ВОЗ коронавирус COVID-19 Персона: Тедрос Адханом Гебрейесус

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