Глава ВОЗ заверил, что коронавирус будет с нами еще долго

Обстановка в Западной Европе стабилизируется, но наблюдаются тревожные тенденции роста случаев коронавируса в Африке, Центральной и Южной Америке и Восточной Европе.

«Большинство стран все еще находятся на ранних стадиях эпидемии. Некоторые из столкнувшихся с пандемией ранее отмечают возобновление случаев. Не заблуждайтесь: нам предстоит долгий путь. Этот вирус будет с нами еще долго», — предупредил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его мнению, карантин во многих странах и другие меры физического дистанцирования помогли притормозить передачу вируса, но он остается чрезвычайно опасным: «Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что большая часть населения мира остается восприимчивой. Это значит, что могут быть новые вспышки».