Глава ВОЗ заверил, что коронавирус будет с нами еще долго
Обстановка в Западной Европе стабилизируется, но наблюдаются тревожные тенденции роста случаев коронавируса в Африке, Центральной и Южной Америке и Восточной Европе.
«Большинство стран все еще находятся на ранних стадиях эпидемии. Некоторые из столкнувшихся с пандемией ранее отмечают возобновление случаев. Не заблуждайтесь: нам предстоит долгий путь. Этот вирус будет с нами еще долго», —
По его мнению, карантин во многих странах и другие меры физического дистанцирования помогли притормозить передачу вируса, но он остается чрезвычайно опасным: «Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что большая часть населения мира остается восприимчивой. Это значит, что могут быть новые вспышки».
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией 11 марта. По данным ВОЗ, в мире почти 2,5 млн инфицированных коронавирусом, около 160 тысяч человек умерли. По