Беларусь может полностью обеспечить свои потребности в гречке и даже экспортировать ее

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По информации Минсельхозпрода, объем поставленной из России гречки в марте снизился на 70% к прошлому году (это всего 205 тонн). Поставки за первый квартал в целом снизились на 20%.

Увеличив производство в стране гречки, Беларусь полностью обеспечит потребности в этой крупе внутреннего рынка и даже сможет экспортировать ее, сообщил в эфире телеканала «Беларусь 1» начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов.

«Поручение [Александра Лукашенко] по увеличению производства гречки, позволит нам полностью  обеспечить себя гречневой крупой и даже немного экспортировать на рынки других государств», — заявил он.

Чиновник Минсельхозпрода пояснил ситуацию с поставками гречки из России: «Мы уже долгие годы работаем по поставке гречневой крупы. В России по почвенно-климатическим условиям проще и легче выращивать разные виды круп, в том числе и гречиху. Поэтому мы уже давно имеем долгие контракты, которые ритмично исполняются, идут отгрузки. Российская сторона видит в нас хороших добропорядочных партнеров».

Вместе с тем, по его словам, в марте возникла ситуация, когда Россия практически прекратила поставки. «И тут мы получаем отказ. Это для нас было большой неожиданностью, потому что в рамках Союзного государства, деловых отношений мы не могли отгрузить оплаченные контракты. Вагоны отгруженные стояли и не выписывались фитосанитарные сертификаты», — рассказал специалист.


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По его словам, «это вопрос не мог не дойти до главы государства, который отреагировал очень четко — поручил в кратчайшие строки разобраться с этой проблемой». 20 марта были введены ограничения, а уже 21 марта  состоялся первый телефонный разговор двух премьеров по этому поводу, сообщил Богданов.

Посещая 3 апреля Смолевичский район Минской области, Александр Лукашенко распорядился увеличить производство гречки.  Поручение связано с тем, что в Беларуси для внутреннего потребления выращивается примерно половина необходимого объема гречихи, остальное импортируется из России, однако «сейчас появились определенные трудности с поставками».
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Тэги: гречка Министерство сельского хозяйства и продовольствия экспорт Персона: Алексей Богданов

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