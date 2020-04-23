VOKA бесплатно покажет онлайн-концерты групп «Дрозды»и AKUTE

/ Культура
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В прямом эфире на VOKA на этой неделе зрители смогут посмотреть сразу два концерта популярных белорусских групп: 23 апреля — «Дрозды», 25 апреля — AKUTE. Обе трансляции начинаются в 19:00 и бесплатны для всех желающих.

«Дрозды» во главе с бессменным фронтменом Виталием Карпановым за 15 лет деятельности завоевали статус самой веселой поп-группы Беларуси.

Музыканты AKUTE определяют свой стиль как «диско-декаданс». Группа из Могилева поет на белорусском языке.

Обе группы будут выступать перед пустым залом, но благодаря трансляции увидеть и услышать их прямо из своих домов сможет весь мир: достаточно открыть приложение VOKA или зайти на сайт voka.tv.

Авторизация для просмотра не требуется, а после трасляции запись будет доступна в архиве видеосервиса.
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Тэги: VOKA онлайн-концерт группа Дрозды Akute

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