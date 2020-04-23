Науседа по телефону выразил протест Лукашенко по поводу места строительства БелАЭС

Литва не согласна с местом выбора места для строительства Белорусской АЭС — вблизи литовской границы, а вопрос ее безопасности вызывает серьезную озабоченность. Об этом президент Литвы Гитанас Науседа заявил 23 апреля в телефонном разговоре с белорусским коллегой.

Как сообщает пресс-служба литовского президента, стороны обсудили возможность того, чтобы эксперты ЕС могли осуществить оценку выполнения требований Европейского союза по проведению стресс-тестов перед запуском АЭС.

«Островецкая АЭС, особенно ее расположение вблизи литовской столицы, является огромной болью не только в отношениях Литвы [с Беларусью], но и в отношениях Европейского союза с Беларусью, — сказал Науседа. — Мы считаем, что строительство электростанции является дополнительным бременем для белорусской экономики, так как используются предоставленные Россией кредиты, которые должны быть погашены. Чтобы уменьшить зависимость Беларуси от российских ресурсов и инфраструктуры, решением будет реальная диверсификация энергоресурсов. Литва, которая уже осуществила такую диверсификацию, накопила полезный опыт, поэтому мы могли бы поделиться с Беларусью своими знаниями о поиске альтернативных источников энергии».

В ходе телефонного разговора были обсуждены также проекты сотрудничества в нефтегазовой и транспортной сферах и инициативы межправительственного двустороннего экономического сотрудничества, сообщает пресс-служба президента Литвы.

Главы государств обсудили перспективы Восточного партнерства и предстоящий в июне саммит инициативы.