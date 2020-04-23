Мировые цены на нефть немного отыгрывают произошедший обвал

Мировые цены на «черное золото» демонстрируют рост днем в четверг, 23 апреля. Об этом свидетельствуют данные электронных торгов.

Так, эталонные сорта нефти торгуются на следующих позициях:

Brent добавляет в цене 8,59% — 22,12 доллара за баррель;

WTI растет на 19,59% — 16,48 доллара за баррель.

Напомним, вчера нефть рухнула в цене, что привело к ослаблению белорусской валюты, которая в котировках привязана к российскому рублю.

Сегодня же рост цены привел к укреплению российской валюты, которая потянула за собой вверх и белорусский рубль.