Румас призвал коллег по ЕАЭС честно и открыто договариваться

Странам ЕАЭС нужно честно и открыто договариваться по краеугольным вопросам, чтобы не повторить судьбу «целого ряда прототипов экономического союза», заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

23 апреля на внеочередном заседании Евразийского межправсовета, которое прошло в формате видеоконференции, вынесен проект Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

«Главы государств [ЕАЭС] 6 декабря 2018 года поручали нам представить этот документ им на утверждение до конца 2019 года. К сожалению, мы этот срок нарушили. Тем не менее, надеюсь, что на очередном заседании 19 мая Высший Евразийский экономический совет стратегические направления утвердит», — сказал Румас.

Он напомнил, что декларация о дальнейшем развитии интеграции в рамках Евразийского экономического союза предусматривает полную реализацию норм, установленных договором ЕАЭС.

Кроме этого, документ предполагает «дальнейшее совершенствование функционирования и раскрытие потенциала ЕАЭС» и принятие «амбициозных решений по развитию интеграции, расширению областей экономического сотрудничества», напомнил Румас.

«Не берусь судить, насколько проект стратегических направлений развития этому посылу соответствует. Многие действительно амбициозные предложения усилиями отдельных экспертов исключены, даже не дойдя до рассмотрения на высоком уровне», — заявил Румас.

По целому ряду мер, добавил он, «приняты максимально мягкие формулировки и только практика реализация стратегических направлений покажет, как далеко мы сможем продвинуться в тех или иных интеграционных сферах».

В этой связи глава белорусского правительства отметил, что проект Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года — это «проект сложного компромисса сторон».

«Однако в тех сферах, которые являются краеугольными для создания и функционирования действительного экономического союза мы должны честно и открыто договариваться, чтобы не повторить судьбу целого ряда прототипов экономического союза», — подчеркнул Румас.

Как сообщалось, белорусская сторона в рамках ЕАЭС добивается пересмотра условий поставок в республику российских энергоносителей.

Александр Лукашенко на рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета, которая состоялась 14 апреля в режиме видеоконференции, обратился к президенту РФ с просьбой в жатые сроки рассмотреть вопрос цен на российский газ для Беларуси: «Мое особое обращение к президенту Владимиру Владимировичу Путину, чтобы мы оперативно могли рассмотреть этот вопрос».